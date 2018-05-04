Меню
Общество
«Гаджеты — все. Реальность — ничто»: Собянин прокатился в московском метро с Wi-Fi
Политика
«Лучше не пробовать!»: в Совфеде предупредили ОУН о последствиях акции на Крымском мосту
Следующая новость
Загрузка...

    «Гаджеты — все. Реальность — ничто»: Собянин прокатился в московском метро с Wi-Fi

    207

    «Гаджеты — все. Реальность — ничто»: Собянин прокатился в московском метро с Wi-Fi

    Москва, 4 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин прокатился в столичном метро, чтобы лично проверить работу Wi-Fi в вагонах. Об этом градоначальник сообщил в своем Instagram.

    «Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в мосметро работает», — пишет он, выкладывая фотографию.

    На снимке изображен Собянин, который едет в вагоне метро и пытается подключиться к Сети через телефон. Остальные пассажиры тоже смотрят в свои гаджеты и не обращают никакого внимания на стоящего в нескольких метрах от них мэра.  

    Ранее Собянин заявлял о том, что в Москве формируется крупнейшая в мире сеть Wi-Fi. Власти российской столицы обещали обеспечить доступ к бесплатному интернету в 12 парках, 70 музеях и 151 культурном центре. Осенью прошлого года уже можно было поймать Wi-Fi на 200 улицах Москвы и в 24 московских парках.

     

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.