«Гаджеты — все. Реальность — ничто»: Собянин прокатился в московском метро с Wi-Fi

Москва, 4 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин прокатился в столичном метро, чтобы лично проверить работу Wi-Fi в вагонах. Об этом градоначальник сообщил в своем Instagram.

«Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в мосметро работает», — пишет он, выкладывая фотографию.

На снимке изображен Собянин, который едет в вагоне метро и пытается подключиться к Сети через телефон. Остальные пассажиры тоже смотрят в свои гаджеты и не обращают никакого внимания на стоящего в нескольких метрах от них мэра.

Ранее Собянин заявлял о том, что в Москве формируется крупнейшая в мире сеть Wi-Fi. Власти российской столицы обещали обеспечить доступ к бесплатному интернету в 12 парках, 70 музеях и 151 культурном центре. Осенью прошлого года уже можно было поймать Wi-Fi на 200 улицах Москвы и в 24 московских парках.