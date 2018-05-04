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Московских автомобилистов предупредили о приближающейся буре
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    Московских автомобилистов предупредили о приближающейся буре

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    Московских автомобилистов предупредили о приближающейся буре

    Москва, 4 мая. Власти Москвы предупредили автомобилистов об ухудшении погоды в ближайшие часы. По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в пятницу в столице ожидается гроза с порывистым ветром.

    «Ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны и внимательны на дороге»,— сообщает ЦОДД в Twitter.

    Отметим, что непогода сохранится в Москве и завтра. Как пишет портал «Утро.ру», в субботу на город обрушится сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, дожди и грозы. Власти уже объявили «желтый уровень» опасности. Жителям и гостям столицы рекомендуется в этот день держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, а также обходить стороной недостроенные здания и оборванные провода. Аналогичные рекомендации московские власти дают автовладельцам, советуя им не парковать машины возле деревьев и слабоукрепленных конструкций.

    Автор: Антон Соколов
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