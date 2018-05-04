Московских автомобилистов предупредили о приближающейся буре

Москва, 4 мая. Власти Москвы предупредили автомобилистов об ухудшении погоды в ближайшие часы. По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в пятницу в столице ожидается гроза с порывистым ветром.

«Ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду. Будьте осторожны и внимательны на дороге»,— сообщает ЦОДД в Twitter.

Отметим, что непогода сохранится в Москве и завтра. Как пишет портал «Утро.ру», в субботу на город обрушится сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, дожди и грозы. Власти уже объявили «желтый уровень» опасности. Жителям и гостям столицы рекомендуется в этот день держаться подальше от деревьев и рекламных щитов, а также обходить стороной недостроенные здания и оборванные провода. Аналогичные рекомендации московские власти дают автовладельцам, советуя им не парковать машины возле деревьев и слабоукрепленных конструкций.