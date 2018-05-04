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Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре
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    Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре

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    Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре

    Москва, 4 мая. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о грозе и шквалистом ветре. По данным Росгидромета, погода испортится в ближайшие часы и сохранится до конца пятницы.

    В столичном главке МЧС уточнили, что порывы ветра при грозе могут составлять до 15 метров в секунду. В связи с этим жителей и гостей города избегать шатких конструкций, ветхих деревьев, рекламных щитов, а также парковать личный автотранспорт в гаражах, либо на открытых участках.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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