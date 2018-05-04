Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре

Москва, 4 мая. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о грозе и шквалистом ветре. По данным Росгидромета, погода испортится в ближайшие часы и сохранится до конца пятницы.

В столичном главке МЧС уточнили, что порывы ветра при грозе могут составлять до 15 метров в секунду. В связи с этим жителей и гостей города избегать шатких конструкций, ветхих деревьев, рекламных щитов, а также парковать личный автотранспорт в гаражах, либо на открытых участках.