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Собянин наградил доктора Рошаля московской премией «Легенда века»
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    Собянин наградил доктора Рошаля московской премией «Легенда века»

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    Собянин наградил доктора Рошаля московской премией «Легенда века»

    Москва, 4 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил президента НИИ детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля московской премией «Легенда века» за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицины.

    Соответствующий указ, подписанный московским градоначальником, был опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

    В документе уточняется, что доктор был удостоен награды за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицины, за оказание неотложной хирургической и травматологической помощи детям, а также за плодотворную общественную деятельность доктора, пишут «Аргументы и факты».

    Напомним, Рошаль основал научную школу в детской хирургии по разработке консервативных методов лечения хирургических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешательства.

    Автор: Василий Котов
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