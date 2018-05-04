Собянин наградил доктора Рошаля московской премией «Легенда века»

Москва, 4 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил президента НИИ детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля московской премией «Легенда века» за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицины.

Соответствующий указ, подписанный московским градоначальником, был опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

В документе уточняется, что доктор был удостоен награды за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицины, за оказание неотложной хирургической и травматологической помощи детям, а также за плодотворную общественную деятельность доктора, пишут «Аргументы и факты».

Напомним, Рошаль основал научную школу в детской хирургии по разработке консервативных методов лечения хирургических заболеваний, требующих раннего оперативного вмешательства.