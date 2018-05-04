Станцию метро «Нижние Мневники» начали строить в Москве

Москва, 4 мая. Стартовало строительство станции московского метрополитена «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии. Об этом говорится в сообщении департамента строительства Москвы.

По полученной информации, на данный момент специалисты завершают установку ограждающих конструкций станционного котлована.

Станция метро «Нижние Мневники» на Большой кольцевой линии будет расположена в районе Хорошево-Мневники. Открытие станции запланировано на 2020 год.

Ранее заместитель мэра столицы по строительству Марат Хуснуллин сообщил, что станцию метро «Внуково» хотят сделать в пешей доступности от одноименного московского аэропорта.