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Станцию метро «Нижние Мневники» начали строить в Москве
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    Станцию метро «Нижние Мневники» начали строить в Москве

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    Станцию метро «Нижние Мневники» начали строить в Москве

    Москва, 4 мая. Стартовало строительство станции московского метрополитена «Нижние Мневники» Большой кольцевой линии. Об этом говорится в сообщении департамента строительства Москвы.

    По полученной информации, на данный момент специалисты завершают установку ограждающих конструкций станционного котлована.

    Станция метро «Нижние Мневники» на Большой кольцевой линии будет расположена в районе Хорошево-Мневники. Открытие станции запланировано на 2020 год.

    Ранее заместитель мэра столицы по строительству Марат Хуснуллин сообщил, что станцию метро «Внуково» хотят сделать в пешей доступности от одноименного московского аэропорта.

    Автор: Дарья Смолина
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