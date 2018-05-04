Мотофестиваль ограничит движение в Москве 5 мая

Москва, 4 мая. Проведение Московского мотофестиваля ограничит движение по дорогам в центре столицы в субботу, 5 мая, сообщает информационный центр Транспортного комплекса Москвы.

В частности, с 11.30 утра для движения транспорта будут закрыты Садовая-Спасская улица, проспект Мира, Садовое кольцо от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымский проезд, Фрунзенская набережная, улица Хамовнический Вал, Комсомольский проспект, проспект Вернадского.

С 06.30 утра и до 11.30 полностью будут перекрыты проспект Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, улица Маши Порываевой, передает РИАМО.

Также с 00.01 5 мая до 00.01 6 мая автомобилисты не смогут воспользоваться Университетским проспектом, Университетской площадью и улицей Косыгина.

Московский мотофеситиваль проводится ежегодно в поддержку развития мотокультуры и безопасности дорожного движения. В этом году он пройдет под лозунгом «На дороге все равны», в фестивале примут участие около трех тысяч байкеров. С 9.00 они начнут собираться на проспекте Академика Сахарова. Оттуда в 11.30 колонна начнет движение по улицам столицы. В 12.30 парад финиширует на Воробьевых горах.