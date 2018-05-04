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Пять новых фонтанов появились в Москве
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    Пять новых фонтанов появились в Москве

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    Пять новых фонтанов появились в Москве

    Москва, 4 мая. В новом сезоне пять новых фонтанов появились в столице на Биржевой площади, в Лубочном переулке, на Болотной площади, а также в парках «Площадь Юности» и «Сад будущего». Об этом сообщил в пятницу заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

    По его словам, созданные в прошлом году в рамках программы городского благоустройства фонтаны в 2018 году были запущены впервые.

    «В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы впервые запустили пять новых фонтанов, созданных в прошлом году в рамках программы городского благоустройства», — приводит слова Бирюкова РИАМО.

    Заммэра столицы отметил, что некоторые из новых столичных фонтанов – «сухие», их чаши находятся под землей и установлены в один уровень с плиточным покрытием тротуара.

    Так, 20-метровый «сухой» фонтан на Биржевой площади работает в светодинамичном режиме в зависимости от музыкального сопровождения, высота струй варьируется от 50 сантиметров до 8 метров. Также «сухие» фонтаны можно увидеть на Болотной площади и в Лубочном переулке.

    Напомним, сезон фонтанов открылся в Москве в конце апреля с запуска нового фонтана на Биржевой площади.

    Автор: Василий Котов
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