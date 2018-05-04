Еще 30 светофоров изменили режим работы на пешеходных переходах в Москве

Москва, 4 мая. Еще 30 столичных светофоров изменили режим работы на пешеходных переходах на наиболее оживленных перекрестках. Центр организации дорожного движения оптимизировал их работу по просьбам жителей.

«Режим работы светофоров изменили еще на 30 пешеходных переходах по просьбам горожан. Для удобства пешеходов специалисты ЦОДД отрегулировали светофоры с учетом дорожной обстановки», — уточняется на сайте мэра Москвы.

По словам заместителя руководителя ЦОДД Дмитрия Горшкова, на ряде светофоров специалисты увеличили продолжительность зеленого света для пешеходов от трех до 41 секунды, на других светофорах было снижено время ожидания зеленого сигнала на 10-85 секунд, пишет «Вечерняя Москва».

В частности, время ожидания зеленого света было снижено на 85 секунд на пересечении Госпитальной набережной и улицы Новая Дорога, время для перехода было увеличено на 15 секунд на перекрестке улицы Селезневская и улицы Новосущевская.

Горшков отметил, что на загруженности дорог изменения не скажутся, однако пешеходы больше не будут долго ждать зеленого света.