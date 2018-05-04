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Статус «московский врач» получили 235 медиков
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    Статус «московский врач» получили 235 медиков

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    Статус «московский врач» получили 235 медиков

    Москва, 4 мая. Статус «московский врач» получили 235 медицинских специалистов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

    Отмечается, что почетный статус получили 235 специалистов. Как добавили в пресс-службе, на данный момент статус присваивается представителям 15 медицинских специальностей. До конца 2018 года статус также могут получить онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики. В апреле такое право предоставили врачам скорой помощи.

    Чтобы получить статус «московского врача» медикам необходимо пройти экзамен. Статус присваивается на пять лет. Он дает право на ежемесячную надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей.

    Статус «московский врач» получили 235 медиков

    Автор: Анна Иванова
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