Статус «московский врач» получили 235 медиков

Москва, 4 мая. Статус «московский врач» получили 235 медицинских специалистов. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что почетный статус получили 235 специалистов. Как добавили в пресс-службе, на данный момент статус присваивается представителям 15 медицинских специальностей. До конца 2018 года статус также могут получить онкологи, гастроэнтерологи, стоматологи и врачи клинической лабораторной диагностики. В апреле такое право предоставили врачам скорой помощи.

Чтобы получить статус «московского врача» медикам необходимо пройти экзамен. Статус присваивается на пять лет. Он дает право на ежемесячную надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей.