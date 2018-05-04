Более 10 автобусов загорелись в Новой Москве

Москва, 4 мая. Пресс-служба МЧС РФ по Москве и Московской области сообщила, что в Новой Москве в Щербинке произошло возгорание 12 автобусов.

«Улица Типографская дом 8, происходит возгорание 12 автобусов на площади 300 квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Информация о пострадавших к данному моменту не поступала.

Ранее сообщалось, что более 70 единиц спецтехники задействовали в ходе масштабных противопожарных учений на территории Москвы и области. В маневрах приняли участие силы столичного управления МЧС, сотрудники департамента по гражданской защите, а также добровольческие подразделения. По тревоге подняли шесть вертолетов, несколько беспилотников, 10 моторных судов, а также наземную технику городского хозяйства столицы.