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Станцию метро «Внуково» хотят построить в пешей доступности от аэропорта
Россия
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    Станцию метро «Внуково» хотят построить в пешей доступности от аэропорта

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    Станцию метро «Внуково» хотят построить в пешей доступности от аэропорта

    Москва, 3 мая. Станцию метро «Внуково» хотят открыть в пешей доступности от одноименного столичного аэропорта, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

    В пресс-службе столичного стройкомплекса рассказали об обсуждении размещения новой станции метро. Отмечается, что метро «Внуково» может появиться в пешей доступности от одноименного аэропорта.

    «Мы сейчас выбираем площадки, куда можем подойти, — заметил Хуснуллин. — Есть одна в отдалении от аэропортовой площади всего на 600–800 метров».

    Проект по продлению Калининско-Солнцевской линии московского метро до Внуково власти намерены утвердить в 2019 году. Протяженность нового участка составит около 5,5 километра.

    Станцию метро «Внуково» хотят построить в пешей доступности от аэропорта

    Автор: Катерина Тимошенская
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