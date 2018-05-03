Станцию метро «Внуково» хотят построить в пешей доступности от аэропорта

Москва, 3 мая. Станцию метро «Внуково» хотят открыть в пешей доступности от одноименного столичного аэропорта, сообщил заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин.

В пресс-службе столичного стройкомплекса рассказали об обсуждении размещения новой станции метро. Отмечается, что метро «Внуково» может появиться в пешей доступности от одноименного аэропорта.

«Мы сейчас выбираем площадки, куда можем подойти, — заметил Хуснуллин. — Есть одна в отдалении от аэропортовой площади всего на 600–800 метров».

Проект по продлению Калининско-Солнцевской линии московского метро до Внуково власти намерены утвердить в 2019 году. Протяженность нового участка составит около 5,5 километра.