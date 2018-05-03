Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

Москва, 3 мая. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День Победы. По прогнозам специалистов, 9 мая воздух в столице прогреется до 19 градусов, при этом не исключили они небольшие осадки в виде кратковременного дождя.

Всю предстоящую неделю температура также будет выше климатических норм, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако, по его словам, столицу ожидают грозы и порывистый ветер. Таким, к примеру, будет 5 мая, а 4 мая днем ожидается солнечная погода, пишет «Вечерняя Москва».

Дожди будут идти и в выходные дни, температура составит 4-9 градусов со знаком плюс. В ночь на воскресенье на столицу снова обрушится гроза, но уже в начале следующей недели дожди прекратятся.