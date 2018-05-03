Меню
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая
Украина
Стало известно, сколько зарабатывают жители Киева и провинции
Следующая новость
Загрузка...

    Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

    56

    Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая

    Москва, 3 мая. Синоптики рассказали о погоде в Москве в День Победы. По прогнозам специалистов, 9 мая воздух в столице прогреется до 19 градусов, при этом не исключили они небольшие осадки в виде кратковременного дождя.

    Всю предстоящую неделю температура также будет выше климатических норм, сообщил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Однако, по его словам, столицу ожидают грозы и порывистый ветер. Таким, к примеру, будет 5 мая, а 4 мая днем ожидается солнечная погода, пишет «Вечерняя Москва».

    Дожди будут идти и в выходные дни, температура составит 4-9 градусов со знаком плюс. В ночь на воскресенье на столицу снова обрушится гроза, но уже в начале следующей недели дожди прекратятся.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.