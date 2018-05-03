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Гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые покажут на параде Победы в Москве
Россия
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    Гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые покажут на параде Победы в Москве

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    Гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые покажут на параде Победы в Москве

    Москва, 3 мая. МиГ-31К, который оснащен гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», впервые примет участие в параде Победы в Москве. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

    «В авиационной составляющей праздника, помимо современных самолетов Су-57, Су-ЗОСМ и МИГ-29СМТ, примут участие модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», — заявил Шойгу.

    Кроме этого на военном параде будут представлены и другие образцы вооружения и военной техники, среди которых зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», боевые машины «Терминатор», робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также беспилотники, снегоходы и мотовездеходы.

    Министр также напомнил, что «до самого важного и почитаемого в России праздника» — Дня Победы — осталось меньше недели, и подготовка к военному параду идет полным ходом.

    Автор: Дарья Смолина
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