Москвич поджег женщину из-за спора за мангал

Москва, 2 мая. Жительница Москвы тяжело пострадала из-за спора за мангал. Претендующий на него мужчина облил ее неизвестной жидкостью и поджег. В результате она получила ожоги руки и лица. Кроме того, пострадавшая лишилась и части волос.

Как сообщил источник ФАН, инцидент произошел накануне в Салтыковском лесопарке. Отдыхающие поссорились из-за мангала общего пользования, поскольку никак не могли поделить, кто будет первым жарить шашлыки. В результате мужчина, претендующий на то, чтобы приготовить шашлык первым, напал на свою оппонентку, облив женщину неизвестной женщиной, а после поджег.

Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у нее небольшой ожог кисти руки, носа и губы. Кроме того, как добавил источник, у нее опалена часть волос.

Всех участников инцидента доставили в отдел полиции для объяснения причин произошедшего.

