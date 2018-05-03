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Москвич поджег женщину из-за спора за мангал
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    Москвич поджег женщину из-за спора за мангал

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    Москвич поджег женщину из-за спора за мангал

    Москва, 2 мая. Жительница Москвы тяжело пострадала из-за спора за мангал. Претендующий на него мужчина облил ее неизвестной жидкостью и поджег. В результате она получила ожоги руки и лица. Кроме того, пострадавшая лишилась и части волос.

    Как сообщил источник ФАН, инцидент произошел накануне в Салтыковском лесопарке. Отдыхающие поссорились из-за мангала общего пользования, поскольку никак не могли поделить, кто будет первым жарить шашлыки. В результате мужчина, претендующий на то, чтобы приготовить шашлык первым, напал на свою оппонентку, облив женщину неизвестной женщиной, а после поджег.

    Прибывшие на место ЧП медики диагностировали у нее небольшой ожог кисти руки, носа и губы. Кроме того, как добавил источник, у нее опалена часть волос.

    Всех участников инцидента доставили в отдел полиции для объяснения причин произошедшего.
     

    Автор: Алексей Громов
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