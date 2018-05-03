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Новый пассажирский терминал заработал в аэропорту «Шереметьево»
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    Новый пассажирский терминал заработал в аэропорту «Шереметьево»

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    Новый пассажирский терминал заработал в аэропорту «Шереметьево»

    Москва, 3 мая. Новый пассажирский терминал заработал в московском аэропорту «Шереметьево», сообщили в пресс-службе столичной воздушной гавани.

    «3 мая в международном аэропорту «Шереметьево» состоится церемония по случаю выполнения первого рейса из нового пассажирского терминала B», — рассказали представители аэропорта.

    Первый рейс самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Саратов был запланирован на 9.55, пишет РИАМО.

    Как передает «Вечерняя Москва», новый терминал был построен в рамках подготовки города к приему чемпионата мира по футболу в 2018 году. Пропускная способность нового терминала составит до 20 миллионов пассажиров в год или 4,2 тысячи пассажиров в час.

    Новый пассажирский терминал заработал в аэропорту «Шереметьево»

    Автор: Катерина Тимошенская
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