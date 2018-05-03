Новый пассажирский терминал заработал в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 3 мая. Новый пассажирский терминал заработал в московском аэропорту «Шереметьево», сообщили в пресс-службе столичной воздушной гавани.

«3 мая в международном аэропорту «Шереметьево» состоится церемония по случаю выполнения первого рейса из нового пассажирского терминала B», — рассказали представители аэропорта.

Первый рейс самолета авиакомпании «Аэрофлот» в Саратов был запланирован на 9.55, пишет РИАМО.

Как передает «Вечерняя Москва», новый терминал был построен в рамках подготовки города к приему чемпионата мира по футболу в 2018 году. Пропускная способность нового терминала составит до 20 миллионов пассажиров в год или 4,2 тысячи пассажиров в час.