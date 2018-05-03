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Водителям в Москве напомнили о репетиции Парада Победы
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    Водителям в Москве напомнили о репетиции Парада Победы

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    Водителям в Москве напомнили о репетиции Парада Победы

    Москва, 3 мая. Водителям в Москве рекомендовали пересесть на общественный транспорт с 3 мая из-за ограничений движения в связи с репетицией Парада Победы. Об этом рассказали в пресс-службе Центра организации дорожного движения. При этом специалисты рассказали, что к утру пятницы все ограничения будут сняты. Они попросили жителей и гостей российской столицы заранее знакомиться со схемой ограничений, а также по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях.

    Уточняется, что перекрывать дороги 3 мая начнут в 17.00. Ограничения будут действовать на улице Нижние Мневники, Звенигородском шоссе, Красной Пресне и Баррикадной до окончания репетиции. Как пишет «Вечерняя Москва», с 17.30 частично закроют Садовое кольцо, Новый Арбат, улицу Воздвиженка, Тверская, Петровка, Рахмановский переулок. Ограничения также коснуться улицы Неглинная, Никитский и Тверской бульвары, улицу Серафимовича. По данным «РИАМО», с этого же времени автомобилистам запретят въезд на улицы Китайгородский проезд, Солянка, Устьинский проезд, Мясницкая, Лубянский проезд, Старая и Новая площади, Маросейка, Большой Каменный мост, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд.

    Водителям в Москве напомнили о репетиции Парада Победы

    Автор: Анна Иванова
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