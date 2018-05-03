Меню
Общество
Дождь, грозы и похолодание ожидают москвичей в выходные
Политика
Владимир Кличко выдал перл, комментируя насмешки над братом
Следующая новость
Загрузка...

    Дождь, грозы и похолодание ожидают москвичей в выходные

    59

    Дождь, грозы и похолодание ожидают москвичей в выходные

    Москва, 3 мая. Конец рабочей недели в Москве ожидается теплым, однако в выходные в российской столице ожидаются дожди, грозы и похолодание. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Отмечается, что в четверг и пятницу жители и гости столицы смогут насладиться теплом.

    Они будут без осадков, днем температура прогреется до 23–25 градусов, ночью опустится до 10 градусов выше нуля. 5 и 6 мая ожидается облачная погода с дождями, местами возможны грозы. 5 мая в Москве термометры покажут ночью 10–12 градусов, дневная температура около 23 градусов.

    6 мая днем будет 18–20 градусов, ночью – 10–12 градусов. Как пишет РИА Новости, порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду.

    Дождь, грозы и похолодание ожидают москвичей в выходные

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.