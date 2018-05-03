Полицейские нашли похитителя велосипедов из Ивантеевки

Москва, 3 мая. В Московской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в краже колес и велосипеда.

За похищение имущества жителей Ивантеевки, оцененного в 100 тысяч рублей, злоумышленнику может грозить до 10 лет, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Отмечается, что с заявлением в полицию обратилась 21-летняя местная жительница. Она рассказала, что из приквартирного холла одного из домов на Первомайской улице исчезли 4 колеса на литых дисках и велосипед иностранного производства.

Найдя 36-летнего злоумышленника, полицейские также установили его причастность к совершению аналогичного преступления. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».