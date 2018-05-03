Неизвестный мужчина погиб от ножевого ранения в центре Москвы – СМИ

Москва, 3 мая. Неизвестный мужчина погиб от ножевого ранения в ходе драки со стрельбой в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, инцидент произошел на улице Щепкина. Очевидцы сообщили в полицию о драке со стрельбой. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с многочисленными колото-резанными ранами. По предварительной информации, погибшего били ножом, сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиски подозреваемых.

Пресс-служба ГУМВ по Москве подтвердила факт происшествия на улице Щепкина, добавив, что сотрудники полиции ведут проверку случившегося.