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Неизвестный мужчина погиб от ножевого ранения в центре Москвы – СМИ
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    Неизвестный мужчина погиб от ножевого ранения в центре Москвы – СМИ

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    Неизвестный мужчина погиб от ножевого ранения в центре Москвы – СМИ

    Москва, 3 мая. Неизвестный мужчина погиб от ножевого ранения в ходе драки со стрельбой в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

    Как сообщается, инцидент произошел на улице Щепкина. Очевидцы сообщили в полицию о драке со стрельбой. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с многочисленными колото-резанными ранами. По предварительной информации, погибшего били ножом, сейчас сотрудники правоохранительных органов ведут поиски подозреваемых.

    Пресс-служба ГУМВ по Москве подтвердила факт происшествия на улице Щепкина, добавив, что сотрудники полиции ведут проверку случившегося.

    «По предварительным данным, неизвестный причинил колото-резаное ранение мужчине, предположительно, ножом. Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту», – сказал дежурный офицер.

     

    Автор: Алексей Громов
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