Град и ливень обрушились на столицу: москвичи поделились впечатлениями

Москва, 2 мая. Пользователи социальных сетей активно обсуждают прошедшую в столице грозу. Кто-то предлагает начать лепить снежки, а кто-то ругается из-за выбитых окон в доме. Несмотря на сюрпризы погоды, среда в Москве стала самым теплым днем в 2018 году.

Региональное управление МЧС заранее оповестило москвичей о непогоде. В СМС-рассылке сообщалось, что «в течение дня и вечером 2 мая местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер».

Публикация от Tatiana Ross (@tania_ross) 2 Май 2018 в 7:03 PDT

После трех часов дня на северо-восток города обрушился сильнейший, но кратковременный ливень. На севере многие горожане стали свидетелем града — по стеклам и крышам машин отбарабанили кусочки льда размером с крупные горошины. Град, как и дождь, закончился довольно быстро, сообщает «КП».

Публикация от Sergeysel1991 (@sergeysel1991) 2 Май 2018 в 7:03 PDT

Отметим, что в Москве в этот день синоптики ждали нового температурного рекорда. Предыдущее самое жаркое 2 мая случилось в 1977 году. Тогда столбики термометров показывали плюс 28,2 градусов по Цельсию. Сегодня максимальная температура в Москве составила плюс 26,7. Тем не менее сегодняшний день стал самым жарким с начала нынешнего года.

Как сообщает «Телеканал 360» со ссылкой на данные центра «Фобос», в Москве и области до конца недели сохранится хорошая погода — на улице будет тепло, возможны кратковременные дожди и грозы. Температура днем будет подниматься до 26 градусов, что выше климатической нормы.