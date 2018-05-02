Москвичей научат танцевать вальс и фокстрот в парке «Останкино»

Москва, 2 мая. Посетителей парка «Останкино» научат танцевать вальс, танго и фокстрот в День Победы, 9 мая.

Как сообщается на сайте ВДНХ, главной темой дня станет преемственность поколений — продолжение Победы военной в победах и буднях мирного времени. Мероприятия пройдут в парке с полудня до девяти часов вечера.

Посетителей парка ждет музыкальный концерт, в котором примут участие известные московские артисты и творческие коллективы. В этот день для гостей парка выступят Заслуженный артист России Леонид Серебренников, Большой детский хор имени В.С. Попова, ансамбль медных духовых инструментов New Life Brass имени Т. Докшицера, вокальный ансамбль «Посолонь» и другие.

Также будет представлена музыкально-поэтическая программа «Весна Победы», в которую вошли произведения Арсения Тарковского, Александра Твардовского, Валерия Гаврилина и многих других. Кроме этого зрители смогут увидеть работу Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «Катюша».