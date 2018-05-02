Московских рестораторов просят приостановить работу летних веранд из-за непогоды

Москва, 2 мая. Московские власти просят рестораторов отказаться от использования летних веранд 2 мая из-за непогоды. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Департамент торговли и услуг Москвы просить рестораторов не использовать летние веранды, а также укрепить маркизные и пергольные конструкции и закрыть все зонты 2 мая.

«Просим вас прекратить эксплуатацию летних веранд. Также необходимо укрепить маркизные и пергольные конструкции и закрыть все зонты», — говорится в сообщении.

Такое сообщение появилось в связи с предупреждением МЧС о наступлении неблагоприятных погодных условий. Как сообщает ведомство, в столице ожидаются гроза и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.