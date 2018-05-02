Новые выделенные полосы откроют в Москве 3 мая

Москва, 2 мая. Новые выделенные полосы будут функционировать на трех участках дороги в Москве уже в четверг, 3 мая. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, новые выделенные полосы предназначены для наземного транспорта. Это позволит сократить интервалы движения и избежать каких-либо задержек.

Общая протяженность трех новых полос составит 550 метров. Новые полосы расположены по Конюшенной на участке от улиц Заморенова до Красная Пресня, на Большой Серпуховской — от дом № 16 до дома № 4/3 в попутном направлении, включая выезд на улицу Люсиновская и по улице Дмитрия Ульянова — от улицы Гримау до разворота в обратном направлении.

Ликсутов отметил, что после открытия этих новых полос в Москве будет работать более 287 километров выделенных полос. По его словам, это лучший показатель в стране, сообщает «Москва».