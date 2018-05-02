МЧС предупредило москвичей о грозе и шквалистом ветре

Москва, 2 мая. ГУ МЧС по российской столице распространяет экстренное предупреждение в связи с возможной грозой и шквалистым ветром, которые ожидаются 2 мая.

В ближайшие часы в Москве начнется сильный дождь, гроза, град, возможны грозы. Сила порывов ветра будет достигать 15-20 метров в секунду, говорится в официальном сообщении регионального ведомства.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям столицы избегать рекламных щитов и шатких конструкций, а также не оставлять машины под деревьями.