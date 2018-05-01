Синоптики предупредили москвичей о рекордной за 40 лет жаре 2 мая

Москва, 1 мая. В среду в Москве ожидается рекордная жара. Об этом жителей и гостей столицы предупредили синоптики. По их данным, температура поднимется до 28 градусов. Такой погоды в начале мая в Москве не было вот уже целых 40 лет.

Как уточнили специалисты центра погоды «Фобос», в течение дня возможен кратковременный дождь и гроза. Ночью столбики термометра поднимутся до 15 градусов со знаком плюс, а днем воздух прогреется до 26-28 градусов тепла.

Метеорологи объясняют такую аномально жаркую для мая погоду приходом в столичный регион теплого сектора атлантического циклона. Именно поэтому, по их прогнозам, температура продолжит, перешагнув показатели, характерные для летних месяцев, отмечает телеканал 360.