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Общество
Синоптики предупредили москвичей о рекордной за 40 лет жаре 2 мая
Общество
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    Синоптики предупредили москвичей о рекордной за 40 лет жаре 2 мая

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    Синоптики предупредили москвичей о рекордной за 40 лет жаре 2 мая

    Москва, 1 мая. В среду в Москве ожидается рекордная жара. Об этом жителей и гостей столицы предупредили синоптики. По их данным, температура поднимется до 28 градусов. Такой погоды в начале мая в Москве не было вот уже целых 40 лет.

    Как уточнили специалисты центра погоды «Фобос», в течение дня возможен кратковременный дождь и гроза. Ночью столбики термометра поднимутся до 15 градусов со знаком плюс, а днем воздух прогреется до 26-28 градусов тепла.

    Метеорологи объясняют такую аномально жаркую для мая погоду приходом в столичный регион теплого сектора атлантического циклона. Именно поэтому, по их прогнозам, температура продолжит, перешагнув показатели, характерные для летних месяцев, отмечает телеканал 360.

    Автор: Алексей Громов
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