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Московская полиция подсчитала число участников первомайских митингов
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    Московская полиция подсчитала число участников первомайских митингов

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    Московская полиция подсчитала число участников первомайских митингов

    Москва, 1 мая. Участие в первомайских митингах в Москве приняли около 6,5 тысячи человек, сообщили в главном управлении МВД РФ по столице.

    В полиции Москвы подсчитали число участников первомайских митингов. Так, около трех тысяч человек пришли на митинг на Пушкинской площади, который организовала партия ЛДПР.

    «В центре Москвы началось шествие, организованное КПРФ, которое завершится митингом на Театральной площади, — добавили в правоохранительных органах. — В публичном мероприятии принимают участие 3,5 тысячи человек».

    Охрану на мероприятиях обеспечивают сотрудники московской полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.

    Московская полиция подсчитала число участников первомайских митингов

    Ранее сообщалось, что митинг у Оперного театра в Одессе, приуроченного к 1 мая, провели несколько десятков пророссийских активистов, в основном, пенсионеры и пожилые люди.

    Автор: Катерина Тимошенская
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