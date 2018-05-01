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В МВД подсчитали число участников первомайского шествия в Москве
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    В МВД подсчитали число участников первомайского шествия в Москве

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    В МВД подсчитали число участников первомайского шествия в Москве

    Москва, 1 мая. На сайте столичного ГУ МВД России размещено сообщение, в котором указано, что 130 тысяч человек приняли участие в первомайском шествии профсоюзов в Москве.

    «В мероприятии принимают участие 130 000 человек, — говорится в сообщении. — Сотрудники полиции, Росгвардии и представители добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка».

    Напомним, во вторник на Красной площади и на центральных улицах российской столицы проходит демонстрация трудовых профсоюзов, посвященная празднованию Дня весны и труда. Первомайское шествие на Красной площади проходит уже пятый раз. Среди участников много молодежи, москвичи взяли с собой детей, люди несут цветы, флаги и воздушные шары цветов российского триколора. По случаю 1 мая в городе запланированы более 300 мероприятий. 

    Автор: Тимур Румянцев
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