Синоптики пообещали москвичам грозу в День труда

Москва, 1 мая. Синоптики пообещали москвичам грозу 1 мая, когда в России отмечают День труда. Об этом заявили в погодном центре «Фобос».

По словам синоптиков, 1 мая в столице погода будет летней — столбик термометра может подняться до 25 градусов. Однако желающим провести День труда на свежем воздухе следует запастись зонтиками: в «Фобосе» предупредили о возможном ливне с грозой в первой половине дня.

Ветер при грозе будет порывистый. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Ранее в Приморском крае сообщили о том, что в первые дни мая в регионе произойдет ухудшении погоды из-за влияния циклона с Желтого моря.