Более 100 тысяч человек вышли на первомайские демонстрации в Москве

Москва, 1 мая. Во вторник на Красной площади в Москве началась демонстрация трудовых профсоюзов, посвященная празднованию Дня весны и труда. В колоннах демонстрантов находятся как профсоюзные активисты, так и мэр российской столицы Сергей Собянин и депутаты от фракции «Единая Россия» в Государственной думе.

В колоннах можно увидеть многочисленные флаги профсоюзов, флаги «Молодой гвардии Единой России», Общероссийского народного фронта (ОНФ), «Единой России», а также российский триколор. Звучат традиционные патриотические песни, такие как «Я иду, шагаю по Москве» из одноименного фильма, «Москва — звенят колокола» Олега Газманова, «От Волги до Енисея» группы Любэ.

Среди лозунгов шествия — «Выпускникам учебных заведений гарантированное трудоустройство», «В России заработал — в Россию вложи!», «Нет повышению пенсионного возраста!».

По информации Московской федерации профсоюзов, участвует 120 тысяч человек.