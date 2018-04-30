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Пять человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
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    Пять человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

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    Пять человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
    Москва, 30 апреля. Пять человек пострадали в массовом ДТП в Московской области. Инцидент произошел в Серпуховском районе, уточнили в ГУ МВД Подмосковья.

    Участниками дорожного происшествия стали пять автомобилей. По данным ведомства, машины столкнулись в понедельник вечером на 102 километре Старосимферопольского шоссе. В настоящее время из-за аварии движение по шоссе в сторону Москвы затруднено.

    На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая все обстоятельства и причины ДТП. Характер полученных травм, а также состояние всех пострадавших уточняются.

    Автор: Алексей Громов
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