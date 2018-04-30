Музей Победы к 9 мая запустил тематические электрички в Подмосковье

Москва, 30 апреля. Музей Победы в преддверии 9 мая запустил тематические электрички в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы музея.

К Дню Победы были запущены тематические электропоезда, в вагонах которых размещены плакаты о военной истории городов-героев России. Здесь также можно увидеть плакаты о людях, которые получили звание Героя СССР, военной технике, сыгравшую важную роль в боях за Отечество в период 1941-1945 годов.

На Курском направлении будут ходить поезда, посвященные Туле, на Рижском — Волоколамску, на Киевском — Наро-Фоминску, Горьковском — Владимиру. В каждом поезде повесят плакаты об истории российской столицы в годы Великой Отечественной войны.

В Музее Победы добавили, что важно сохранить память об истории страны и подвигах, которые были совершены советскими людьми.