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    Самый теплый день года зафиксирован в Москве

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    Самый теплый день года зафиксирован в Москве

    Москва, 30 апреля. На главной московской метеостанции (ВДНХ) температура воздуха к 15.00 поднялась до 23,5 градусов тепла. 

    По информации Гидрометцентра, понедельник в российской столице стал самым теплым днем в 2018 году. В ведомстве уточнили, что в столице 10 апреля был установлен предыдущий температурный максимум — 21,1 градуса.

    Синоптики также сообщили, что теплый воздух в ближайшие дни продолжит поступать в столичный регион, дневные температуры будут расти ежедневно. Уже 4 мая температура воздуха в городе может достичь 27 градусов, сообщает агентство «Интерфакс».

    Напомним, как сообщалось ранее, Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды проинформировало о том, что во вторник, 1 мая в Петербурге и Ленобласти ожидается первая гроза.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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