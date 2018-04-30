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Гроза с порывистым ветром обрушится на Москву в ближайшие часы
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    Гроза с порывистым ветром обрушится на Москву в ближайшие часы

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    Гроза с порывистым ветром обрушится на Москву в ближайшие часы

    Москва, 30 апреля. Москвичей и гостей столицы предупредили о резком ухудшении погоды в понедельник, 30 апреля. Спасатели уточнили, что по данным Росгидромета, в ближайшие часы на город обрушится гроза с резким ветром.

    В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что такая погода сохранится и во вторник, 1 мая. При грозе возможны порывы ветра до 12–17 метров в секунду. В связи с этим горожанам и гостям столицы рекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте из-за ухудшения видимости на дороге. Кроме того, как подчеркнули в ведомстве, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. «Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Будьте внимательны и осторожны», — добавили в пресс-службе.

    Напомнили спасатели и об опасности рыбалки во время грозы, а также рекомендовали держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций, не укрываться под деревьями, и по возможности вообще воздержаться от пребывания на улице.

     

     

     

    Автор: Алексей Громов
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