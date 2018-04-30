Синоптики обещают июньскую жару и грозу в Москве в понедельник

Москва, 30 апреля. Синоптики обещают жителям Москвы июньскую жару и грозу в понедельник. Согласно прогнозу, температура воздуха днем прогреется до плюс 22.

Метеорологи отмечают, что такая теплая погода характерна для конца мая в столичном регионе. В центре погоды «Фобос» уточнили, что в течение дня над Москвой под влиянием теплого атмосферного фронта будут собираться кучево-дождевые облака, передает РИА Новости.

«Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза», — пояснили синоптики.

При этом в течение дня в столице будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. При грозе возможны порывы ветра.

Напомним, ранее, как сообщала «Газета.ру», москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности из-за ветра и грозы.