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Чаепития и концерты проведут для бездомных в майские праздники‍ в Москве
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    Чаепития и концерты проведут для бездомных в майские праздники‍ в Москве

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    Чаепития и концерты проведут для бездомных в майские праздники в Москве

    Москва, 29 апреля. Чаепития и концерты для бездомных пройдут в Москве во время майских праздников.

    «В дни майских праздников и 9 мая в отделениях Центра социальной адаптации имени Глинки пройдут праздничные чаепития, организованные силами специалистов учреждения и благотворительных организаций», — сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

    Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне для лиц без определенного места жительства, пройдет 7 мая в ЦСА имени Глинки. Бездомным также покажут трансляции Парада Победы на Красной площади.

    Ранее сообщалось, что Собянин рассказал о мероприятиях проекта «Московский май». 

    Автор: Алексей Громов
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