Чаепития и концерты проведут для бездомных в майские праздники‍ в Москве

Москва, 29 апреля. Чаепития и концерты для бездомных пройдут в Москве во время майских праздников.

«В дни майских праздников и 9 мая в отделениях Центра социальной адаптации имени Глинки пройдут праздничные чаепития, организованные силами специалистов учреждения и благотворительных организаций», — сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне для лиц без определенного места жительства, пройдет 7 мая в ЦСА имени Глинки. Бездомным также покажут трансляции Парада Победы на Красной площади.

Ранее сообщалось, что Собянин рассказал о мероприятиях проекта «Московский май».