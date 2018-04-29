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В Москве наградили победителей конкурса видеоблогеров «Как стать Маршалом Победы»
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    В Москве наградили победителей конкурса видеоблогеров «Как стать Маршалом Победы»

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    В Москве наградили победителей конкурса видеоблогеров «Как стать Маршалом Победы»

    Москва, 29 апреля. Торжественная церемония награждения победителей конкурса проходит в государственном музее-усадьбе «Архангельское», передает корреспондент Федеральное агентства новостей.

    Конкурсанты — участники движения «Юнармия» Москвы и Подмосковья. Известно, что юные блогеры от 8 до 18 лет записывали ролики, посвященные великим российским полководцам. Некоторые из них снимали на камеру или мобильный телефон на Красной площади, рядом с Вечным огнем, рассказывая о подвигах военных лет. Ребята делились своими мыслями о героях Великой Отечественной войны. 

    В Москве наградили победителей конкурса видеоблогеров «Как стать Маршалом Победы»

    Победитель конкурса Артем Данилов из Электростали получил возможность пройти курсы тележурналистики в Московской школе радио и телевидения. Юноше предстоит освоить навыки профессии тележурналиста, научиться грамотно излагать свои мысли.

    Призеры конкурса получат путевки в международный детский лагерь «Артек». Лучшие ролики разместят на официальном сайте движения «Юнармия» и в соцсетях.

    Автор: Алексей Астапчик
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