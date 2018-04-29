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Собянин рассказал о мероприятиях проекта «Московский май»
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    Собянин рассказал о мероприятиях проекта «Московский май»

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    Собянин рассказал о мероприятиях проекта «Московский май»

    Москва, 29 апреля. Мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Twitter рассказал о проекте «Московский май», в котором собраны самые интересные события в городе.

    На страницах проекта содержится информация обо всех культурных мероприятиях, которые пройдут в Москве с 1 по 13 мая 2018 года. Ожидается, что их будет более 300. При этом 50 мероприятий пройдут в московских парках. Самую богатую программу приготовили в Парке Горького.

    Напомним, что россияне отдыхают с 29 по 2 мая.

    Автор: Дима Оленин
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