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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
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    В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

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    В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

    Москва, 29 апреля. Уровень погодной опасности в столичном регионе на 30 апреля повышен до желтого по решению Гидрометцентра. Соответствующие меры были приняты в связи с усилением ветра.

    По информации ведомства, завтра в российской столице ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, переменная облачность. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 8-10 градусов, днем потеплеет до 20-22 градусов.

    Гидрометцентр также отмечает, что порыва ветра при грозе ночью могут достигать 15 м/с, днем — 12–17 м/с.

    Автор: Тимур Румянцев
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