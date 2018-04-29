В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Москва, 29 апреля. Уровень погодной опасности в столичном регионе на 30 апреля повышен до желтого по решению Гидрометцентра. Соответствующие меры были приняты в связи с усилением ветра.

По информации ведомства, завтра в российской столице ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, переменная облачность. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до 8-10 градусов, днем потеплеет до 20-22 градусов.

Гидрометцентр также отмечает, что порыва ветра при грозе ночью могут достигать 15 м/с, днем — 12–17 м/с.