Масштабная «Гонка Героев» стартовала в подмосковном Албино

Москва, 29 апреля. В подмосковном Албино к «Гонке Героев» подготовили трассу с 38 препятствиями, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Перепады высот на 9,5-километровой трассе достигают 26 метров, а финальное препятствие — девятиметровый «Олимп» впервые представлен на соревнованиях. Как сообщает корреспондент ФАН, в забеге принимают участие все желающие. Известно, что «Гонка Героев» привлекла 1500 человек из Москвы и других городов России.

В этом году фан-зона расположена на протяжении всей трассы, чтобы болельщики могли с удобством наблюдать за игроками. В Албино также проходят выступления фехтовальщиков, ВДВ, а дети могут принять участие в состязаниях по командной борьбе. Для юных игроков была проложена мини трасса из десяти препятствий.

Напомним, что всероссийский забег с препятствиями «Гонка Героев» проходит уже шестой раз при поддержке Минобороны РФ. Первый забег состоялся 2013 году. В минувшем году участниками и зрителями мероприятия стали 485 тыс. человек из 25 городов страны. В том же году году к проекту присоединились Германия и Азербайджан.