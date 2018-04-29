Меню
Происшествия
Видео с места стрельбы из свадебного кортежа в Москве появилось в Сети
Экономика
«Новатэк» назвал сроки запуска третьей линии «Ямал СПГ»
Следующая новость
Загрузка...

    Видео с места стрельбы из свадебного кортежа в Москве появилось в Сети

    51

    стрельбище

    Москва, 29 апреля. Видео с места стрельбы из свадебного кортежа в Новой Москве появилось в Сети. На кадрах видеозаписи можно видеть несколько украшенных автомобилей, остановленных сотрудниками полиции. Они стоят на обочине, а правоохранители опрашивают свидетелей.

    Видео распространил телеканал РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе на Калужском шоссе.

    По словам очевидцев, выстрелы раздавались в одном из автомобилей, двигавшихся в составе свадебного кортежа по Нововатутинскому проспекту около 10.50 МСК.

    «Автомобиль был остановлен, в нем находились двое мужчин, они доставлены в отдел полиции», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

    По предварительным данным, подозреваемые стреляли из травматического пистолета. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Проверка продолжается.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.