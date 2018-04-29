Видео с места стрельбы из свадебного кортежа в Москве появилось в Сети

Москва, 29 апреля. Видео с места стрельбы из свадебного кортежа в Новой Москве появилось в Сети. На кадрах видеозаписи можно видеть несколько украшенных автомобилей, остановленных сотрудниками полиции. Они стоят на обочине, а правоохранители опрашивают свидетелей.

Видео распространил телеканал РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе на Калужском шоссе.

По словам очевидцев, выстрелы раздавались в одном из автомобилей, двигавшихся в составе свадебного кортежа по Нововатутинскому проспекту около 10.50 МСК.

«Автомобиль был остановлен, в нем находились двое мужчин, они доставлены в отдел полиции», — сказал собеседник агентства РИА Новости.

По предварительным данным, подозреваемые стреляли из травматического пистолета. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. Проверка продолжается.