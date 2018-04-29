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МГУ заявил о ликвидации незаконной свалки на земле университета
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    МГУ заявил о ликвидации незаконной свалки на земле университета

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    МГУ заявил о ликвидации незаконной свалки на земле университета

    Москва, 28 апреля. Московский государственный университет имени Ломоносова заявил об уничтожении незаконной свалки на земле университета. Теперь территория за зданием Фундаментальной библиотеки расчищена спецтехникой и поставлена под охрану.

    Информация о мерах по устранению навалов мусора и приспособлений для сжигания отходов появилась на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

    Принять меры по ликвидации несанкционированной свалки отходов, а также площадки с мусорными контейнерами, часть которых использована для сжигания мусора ректора МГУ Виктора Садовничего ранее обязала прокуратура Москвы.

    В надзорном ведомстве заявили, что этот земельный участок университет использует нецелевым образом. При этом в прокуратуре не исключили, что из-за свалки на этой территории могут незаконно проживать граждане. В связи с этим соответствующая информация была направлена в ОМВД России по району Раменки Москвы, а сведения о несоблюдении санитарно- эпидемиологического законодательства - в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО, уточняет РИАМО.

    В настоящее время, как уточняется в информации на сайте Совета при президенте РФ по правам человека, оснований для принятия иных мер реагирования в настоящее время не имеется.

    Автор: Алексей Громов
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