Меню
Общество
В первомайских демонстрациях будут участвовать до 130 тыс. москвичей
Политика
США выдвинули ультиматум Евросоюзу и Канаде
Следующая новость
Загрузка...

    В первомайских демонстрациях будут участвовать до 130 тыс. москвичей

    196

    В первомайских демонстрациях будут участвовать до 130 тыс. москвичей

    Москва, 28 апреля. Около 130 тысяч человек будут участвовать в семи крупных демонстрациях, приуроченных к 1 мая. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

    «В Москве на 1 мая согласовано семь акций, в том числе объединенные. В них могут принять участие до 130 тыс. человек. Мероприятия пройдут по всему городу», — пояснил он.

    Ожидается, что Московская федерация профсоюзов проведет демонстрацию с участием 120 тысяч человек, ЛДПР также проведет митинг на Пушкинской площади, куда должны прийти до трех тысяч человек.

    КПРФ может собрать до 5 тысяч человек на демонстрации, посвященной Международному дню солидарности трудящихся. «Левые» и «Другая Россия» проведут акцию при участии 450 человек.

    Партия «Справедливая Россия» проведет митинг для привлечения внимания к общественности и программам и целям партии. В акции будут участвовать до 700 человек.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.