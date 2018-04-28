В первомайских демонстрациях будут участвовать до 130 тыс. москвичей

Москва, 28 апреля. Около 130 тысяч человек будут участвовать в семи крупных демонстрациях, приуроченных к 1 мая. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«В Москве на 1 мая согласовано семь акций, в том числе объединенные. В них могут принять участие до 130 тыс. человек. Мероприятия пройдут по всему городу», — пояснил он.

Ожидается, что Московская федерация профсоюзов проведет демонстрацию с участием 120 тысяч человек, ЛДПР также проведет митинг на Пушкинской площади, куда должны прийти до трех тысяч человек.

КПРФ может собрать до 5 тысяч человек на демонстрации, посвященной Международному дню солидарности трудящихся. «Левые» и «Другая Россия» проведут акцию при участии 450 человек.

Партия «Справедливая Россия» проведет митинг для привлечения внимания к общественности и программам и целям партии. В акции будут участвовать до 700 человек.