Пробки в Москве выросли до восьми баллов перед майскими праздниками

Москва, 28 апреля. Загруженность дорог в Москве в последний рабочий день перед майскими праздниками составила восемь баллов, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Крупные заторы на магистралях по направлению из центра. Кому не за город — быстрей на городском транспорте», — говорится в тексте.

Жителям российской столице, которые направляются за город, необходимо выезжать после 21.00 или в воскресенье утро, отмечается в сообщении.