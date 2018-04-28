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Пробки в Москве выросли до восьми баллов перед майскими праздниками
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    Пробки в Москве выросли до восьми баллов перед майскими праздниками

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    Пробки в Москве выросли до восьми баллов перед майскими праздниками

    Москва, 28 апреля. Загруженность дорог в Москве в последний рабочий день перед майскими праздниками составила восемь баллов, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

    «Крупные заторы на магистралях по направлению из центра. Кому не за город — быстрей на городском транспорте», — говорится в тексте.

    Жителям российской столице, которые направляются за город, необходимо выезжать после 21.00 или в воскресенье утро, отмечается в сообщении.

     

    Автор: Алексей Громов
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