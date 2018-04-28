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Стало известно, когда в домах москвичей отключат отопление
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    Стало известно, когда в домах москвичей отключат отопление

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    Стало известно, когда в домах москвичей отключат отопление

    Москва, 28 апреля. «Московская объединенная энергокомпания» (МОЭК) начнет переводить систему теплоснабжения столицы на летний режим уже 29 апреля, сообщает пресс-служба компании.

    Отметим, что дату официального завершения отопительного периода по традиции устанавливает правительство российской столицы. Обычно переход на летний сезон осуществляется, когда температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже восьми градусов выше нуля.

    Однако в связи с проведением чемпионата мира по футболку МОЭК координировала программу летних работ с правительством столицы и организаторами чемпионата. В период проведения матчей горячее водоснабжение будут получать более 100 спортивных объектов, а также 1219 гостиниц и других мест официального размещения спортсменов и футбольных болельщиков.

    Автор: Дима Оленин
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