Стало известно, когда в домах москвичей отключат отопление

Москва, 28 апреля. «Московская объединенная энергокомпания» (МОЭК) начнет переводить систему теплоснабжения столицы на летний режим уже 29 апреля, сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что дату официального завершения отопительного периода по традиции устанавливает правительство российской столицы. Обычно переход на летний сезон осуществляется, когда температура воздуха в течение пяти дней не опускается ниже восьми градусов выше нуля.

Однако в связи с проведением чемпионата мира по футболку МОЭК координировала программу летних работ с правительством столицы и организаторами чемпионата. В период проведения матчей горячее водоснабжение будут получать более 100 спортивных объектов, а также 1219 гостиниц и других мест официального размещения спортсменов и футбольных болельщиков.