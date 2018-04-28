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Красную площадь закроют для посетителей на шесть дней
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    Красную площадь закроют для посетителей на шесть дней

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    Красную площадь закроют для посетителей на шесть дней

    Москва, 28 апреля. Красная площадь в Москве будет закрыта для гостей и жителей столицы на шесть дней в связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.

    Граждане не смогут пройти на Красную площадь с девяти утра 4 мая до восьми часов вечера 9 мая, сообщает «Ридус».

    «В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, допуск граждан на Красную площадь будет закрыт с 9.00 4 мая до 20.00 9 мая 2018 года», — цитирует ТАСС сотрудника пресс-службы ФСО.

    Ранее сообщалось, что акция «Песни Победы» пройдет в восьми городах мира: Париже, Любляне, Вене, Берлине, Минске, Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке.

    Автор: Дарья Смолина
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