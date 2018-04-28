Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за грозы

Москва, 28 апреля. В субботу в столице объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Как сообщает сайт «Метеоновости», образование мощной кучево-дождевой облачности началось в московском регионе в первой половине дня. Это, сообщают метеорологи, приведет к грозе в столице во второй половине дня.

Угроза штормовой погоды в Москве продержится с 12.30 дня до 18 часов вечера.

Напомним, ранее сильный ураган прошел в Москве 21 апреля. Скорость порывов ветра достигала 25-30 метров в секунду. В результате урагана в столице погибли два человека.