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Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за грозы
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    Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за грозы

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    Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за грозы

    Москва, 28 апреля. В субботу в столице объявлено штормовое предупреждение из-за грозы. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

    Как сообщает сайт «Метеоновости», образование мощной кучево-дождевой облачности началось в московском регионе в первой половине дня. Это, сообщают метеорологи, приведет к грозе в столице во второй половине дня.

    Угроза штормовой погоды в Москве продержится с 12.30 дня до 18 часов вечера.

    Напомним, ранее сильный ураган прошел в Москве 21 апреля. Скорость порывов ветра достигала 25-30 метров в секунду. В результате урагана в столице погибли два человека.

    Автор: Василий Котов
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