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Круизная речная навигация открылась в Москве
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    Круизная речная навигация открылась в Москве

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    Круизная речная навигация открылась в Москве

    Москва, 28 апреля. В российской столице открылась круизная навигация речных судоходных компаний. Торжественная церемония проходит у причалов Северного речного вокзала, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. 

    Навигацию в Москве открыли руководители Минтранспорта РФ, представители Федерального агентства морского и речного флота, столичной мэрии, Российской палаты судоходства, а также Объединенной судостроительной корпорации. На Северном речном вокзале присутствуют сотрудники проектных, научных и учебных организаций.

    Круизная речная навигация открылась в Москве

    Как передает корреспондент ФАН, на церемонии играет оркестр, у причала много людей — отбывающие в круиз, провожающие их москвичи. Отмечается, что в 12.30  от причалов отправились в первые рейсы круизные теплоходы по рекам России. 

    Круизная речная навигация открылась в Москве

    Известно, что к круизной навигации готовы все теплоходы «Речного Альянса», в который входят три ведущие компании — «Водоход», «Мостурфлот» и «Инфофлот». Обслуживать пассажиров будут около сорока двух и четырех палубные суда. 

    Автор: Алексей Астапчик
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