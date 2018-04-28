Круизная речная навигация открылась в Москве

Москва, 28 апреля. В российской столице открылась круизная навигация речных судоходных компаний. Торжественная церемония проходит у причалов Северного речного вокзала, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Навигацию в Москве открыли руководители Минтранспорта РФ, представители Федерального агентства морского и речного флота, столичной мэрии, Российской палаты судоходства, а также Объединенной судостроительной корпорации. На Северном речном вокзале присутствуют сотрудники проектных, научных и учебных организаций.

Как передает корреспондент ФАН, на церемонии играет оркестр, у причала много людей — отбывающие в круиз, провожающие их москвичи. Отмечается, что в 12.30 от причалов отправились в первые рейсы круизные теплоходы по рекам России.

Известно, что к круизной навигации готовы все теплоходы «Речного Альянса», в который входят три ведущие компании — «Водоход», «Мостурфлот» и «Инфофлот». Обслуживать пассажиров будут около сорока двух и четырех палубные суда.