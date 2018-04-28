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Песков о докладе США про «вмешательство» РФ в выборы: Надеюсь, его кто-нибудь прочитает
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    Песков о докладе США про «вмешательство» РФ в выборы: Надеюсь, его кто-нибудь прочитает

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    Песков о докладе США про «вмешательство» РФ в выборы: Надеюсь, его кто-нибудь прочитает

    Москва, 28 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию доклада по так называемому вмешательству России в выборы США, после которого американский лидер Дональд Трамп заявил, что обвинениям в адрес Москвы придет конец.

    Ранее Трамп отреагировал на доклад конгресса США, в котором были представлены обвинения в адрес Москвы, касающиеся выборов президента. Трамп уточнил: в документе нет доказательств, что кампания Трампа координировалась или действовала сообща с Россией.

    Пресс-секретарь российского президента выразил сомнения, что доклад будет кому-то интересен. Как уточнил Песков, «хочется надеяться, что в Америке этот доклад кто-нибудь прочитает».

    Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не вмешивается во внутренние дела стран, в отличие от западных государств.

    Песков о докладе США про «вмешательство» РФ в выборы: Надеюсь, его кто-нибудь прочитает

    Автор: Юлия Майорова
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