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МЧС перейдет на усиленную работу на майских праздниках в Москве
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    МЧС перейдет на усиленную работу на майских праздниках в Москве

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    МЧС перейдет на усиленную работу на майских праздниках в Москве

    Москва, 28 апреля. Более 500 сотрудников МЧС будут обеспечивать пожарную безопасности москвичей и гостей российской столицы во время майских праздников, говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по столице.

    «В период майских праздников ожидается увеличение числа отдыхающих в парках, природных и озелененных территориях, а также на водной акватории столицы», — отмечается в сообщении.

    В местах массового сбора людей безопасность на 30 объектах будут обеспечивать 14 единиц пожарно-спасательной техники и около 150 сотрудников МЧС и добровольных пожарных.

    Безопасность людей на воде будут обеспечивать патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС РФ по столице.

    Автор: Алексей Громов
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