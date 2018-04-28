МЧС перейдет на усиленную работу на майских праздниках в Москве

Москва, 28 апреля. Более 500 сотрудников МЧС будут обеспечивать пожарную безопасности москвичей и гостей российской столицы во время майских праздников, говорится в сообщении Главного управления МЧС РФ по столице.

«В период майских праздников ожидается увеличение числа отдыхающих в парках, природных и озелененных территориях, а также на водной акватории столицы», — отмечается в сообщении.

В местах массового сбора людей безопасность на 30 объектах будут обеспечивать 14 единиц пожарно-спасательной техники и около 150 сотрудников МЧС и добровольных пожарных.

Безопасность людей на воде будут обеспечивать патрульные группы Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС РФ по столице.