Меню
Общество
В Московском зоопарке появилась семья краснокнижных голубых баранов
Технологии
Boeing заявил о трудностях с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США
Следующая новость
Загрузка...

    В Московском зоопарке появилась семья краснокнижных голубых баранов

    86

    В Московском зоопарке появилась семья краснокнижных голубых баранов

    Москва, 28 апреля. В Московском зоопарке появились краснокнижные голубые бараны. Животных доставили в конце апреля из Центра воспроизводства редких видов.

    Как пишет «Вечерняя Москва», в зоопарке обитают двухлетний самец и три годовалые самки. На данный момент они привыкают к своего новому жилищу. Как рассказали в зоопарке, наблюдать за ними лучше утром и вечером. Вольер животных находится на Турьей горке, расположенной на новой территории зоопарка рядом с павильоном «Птицы и бабочки».

    Специалисты также добавили, что голубые бараны содержатся в зоопарках редко. Численность этих животных на планете уменьшается из-за браконьеров.

    В Московском зоопарке появилась семья краснокнижных голубых баранов

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.