В Московском зоопарке появилась семья краснокнижных голубых баранов

Москва, 28 апреля. В Московском зоопарке появились краснокнижные голубые бараны. Животных доставили в конце апреля из Центра воспроизводства редких видов.

Как пишет «Вечерняя Москва», в зоопарке обитают двухлетний самец и три годовалые самки. На данный момент они привыкают к своего новому жилищу. Как рассказали в зоопарке, наблюдать за ними лучше утром и вечером. Вольер животных находится на Турьей горке, расположенной на новой территории зоопарка рядом с павильоном «Птицы и бабочки».

Специалисты также добавили, что голубые бараны содержатся в зоопарках редко. Численность этих животных на планете уменьшается из-за браконьеров.